İstanbul'da kar hazırlıkları

Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.
15 Ocak 2018 Pazartesi 09:52
Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) Kar küreme ve tuzlama araçları bazı noktalarda önlem amaçlı bekletilmeye başlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar hazırlıklarına başladı. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, bazı noktalara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi.
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