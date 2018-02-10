İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yapılan operasyonda yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.

DHA - Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

3 ilçede 6 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.