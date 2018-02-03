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03.02.2018 15:55

İstanbul'da IŞİD operasyonu

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İstanbul'da IŞİD operasyonu
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e operasyon düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede düzenlediği operasyonda 77'si yabancı uyruklu 82 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik  gece saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 10 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 77'si yabancı uyruklu toplam 82 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. 

YABANCI UYRUKLU 77 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyonlar kapsamında baskın yapılan evlerde bulunan yabancı uyruklu 77 kişiyi sınırdışı işlemleri için operasyon düzenlenen ilçelerde bulunan polis merkezi amirliklerine teslim edildi. Şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı. 

EYLEM HAZIRLIĞI İDDİASI

Şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerinde bulunduğu, yeniden çatışma bölgelerine gitmeye hazırlandığı öne sürülürken bazı şüphelilerin ise eylem hazırlığında olduklarını ileri sürüldü.  
 

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