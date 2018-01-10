  • BIST 113.632
  • Altın 160,023
  • Dolar 3,7867
  • Euro 4,5242
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
10.01.2018 12:20

İstanbul’da iki bölge Emniyet’e tahsis edildi!

»
İstanbul’da iki bölge Emniyet’e tahsis edildi!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında İstanbul’un Sultangazi ile Maltepe ilçelerinde, en hassas bölgelerde belirlediği alanlarda imar planı değişikliğine gitti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, “Devletin güvenlik ve emniyetiyle ilgili olması, kamu menfaati ve yararı içermesi” nedeniyle, İstanbul’un Sultangazi ile Maltepe ilçelerinde, en hassas bölgelerde belirlediği alanlarda imar planı değişikliğine gitti.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberi aynen şöyle: 

Seçilen alanlardan biri Avrupa Yakası’nda. İstanbul’da iki hassas bölge Emniyet’e tahsis edildi.
15 mahalleden oluşan Sultangazi’deki planlama alanı, Gazi Mahallesi sınırları içinde ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne olup, Şehir Parkı olarak kullanılan 18 bin metrelik alanı kapsıyor. Diğeri ise Anadolu Yakası’nda, Maltepe Atatürk Mahallesi’nde bulunan 4 bin 500 metrekarelik ormanlık alan olup, ‘Saha Tesellüm Tutanağı” ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

RESMİ KURUM ALANI OLDU

Raporda, söz konusu plan değişikliğinin temel gerekçesi olarak, “İstanbul ilinde kamu güvenliğinin sağlanması ve sosyal donatı ihtiyacı” gösterildi. Emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla söz konusu alanlarda plan değişikliği önerilip, bu alanların “Emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla”, “Resmi Kurum Alanı” ilan edildi.
Söz konusu alanlarla ilgili plan değişiklikleri, 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren bir ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İYGAD: 10 Ocak sembol olarak kaldı10 Ocak 2018 Çarşamba 08:38
  • Silivri halkı tehlikeli atık istemiyor!10 Ocak 2018 Çarşamba 08:19
  • Silivri'de köylüleri azarlayan görevli hakkında gelişme10 Ocak 2018 Çarşamba 08:10
  • Şişli Adalet Parkı açıldı10 Ocak 2018 Çarşamba 08:08
  • İBB'den flaş karar! Yılbaşında kaldırılan sefer yeniden başlıyor10 Ocak 2018 Çarşamba 03:06
  • Gelen tepkiler üzerine İBB'den yeni açıklama!09 Ocak 2018 Salı 17:44
  • "Metro yüzünden İstanbul halkı tehlike altında"09 Ocak 2018 Salı 14:45
  • Maçka Parkı'nda kafelerin yıkımı sürüyor09 Ocak 2018 Salı 14:43
  • İstanbul'da köylülerden 'taş ocağı' eylemi09 Ocak 2018 Salı 14:37
  • Akgün: Özgür Basın, güçlü demokrasinin teminatıdır09 Ocak 2018 Salı 13:37
    • FOTO GALERİ
    • Kemal Sunal ile Ahmet Kaya odalarına yoğun ilgi
    • Playboy'a kapak olan Türk kızı büyüledi...
    • Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
    VİDEO GALERİ
    • İYİ Parti'li Çiğdem Özer'den Alevilere mesaj
    • Beşiktaş'ta bir taksici aracında ölü bulundu
    • Yengenin paylaştığı çıplak video sosyal medyayı salladı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti