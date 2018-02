İstanbul'da her 10 kişiden 1'i su veya gaz faturasını ödeyemedi

İSKİ ve İGDAŞ, kesintilerden 20 milyon liralık açma-kapama bedeli tahsil etti.

2017 yılında İstanbul’da 580 bin evin suyu, 493 bin evin gazı faturaların ödenmediği gerekçesiyle İSKİ ve İGDAŞ tarafından kesildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Hakkı Sağlam, İSKİ ve İGDAŞ'a 2017 yılında faturalarını ödeyemediği için kaç konut ve işyerinde kesinti yapıldığını, vatandaşın kuruma borcunu ve tahsil edilen açma-kapama bedellerini sordu.

580 bin 201 konut ve işyerinin suyu kesildi

6 milyon 311 bin 485 abonesi bulunan İSKİ'nin açıkladığı rakamlara göre, 2017 yılında toplam 580 bin 201 konut ve işyerinin suyu faturalar ödenemediği için kesildi. İSKİ abonelerinin kuruma olan borcu toplam 4 milyar 938 milyon liraya çıktı. Vatandaştan yıl boyunca açma-kapama bedeli olarak toplam 6 milyar 636 milyon 903 bin TL tahsil edildi.

493 bin 219 konut ve işyerinin gazı kesildi

6 milyon 239 bin 857 aboneye sahip İGDAŞ'ın açıkladığı rakamlar da İSKİ'den farklı değil. 2017'de toplam 493 bin 219 konut ve işyerinde faturalar ödenemediği için gaz kesildi. Toplam 147 milyon 446 bin liralık fatura zamanında ödenemedi. İstanbullulardan 13 milyon liralık gaz açma-kapama bedeli tahsis edildi. 2017'nin sonuna gelindiğinde vatandaşın İGDAŞ'a yaptığı ödemeler toplam 348 milyon 126 bin 960 lirayı buldu. CHP'li Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, her geçen yıl faturasını ödemeyen vatandaşların sayısında da su ve doğalgaza yapılan zamlarda da ciddi artış olduğuna dikkat çekti.

“İnsanlar en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor”

Özellikle su fiyatlarına dikkat çeken Sağlam, “Suya her ay zam yapılıyor. 2017 yılının başında su birim fiyatı 6,15 liraydı. Bu rakam yılın ortasında 6,52 liraya, yıl sonunda ise 6,55'e çıktı. Her ay enflasyon oranında yapılan zam hiç adil değil. Sayıştay da suyun maliyetini dikkate almadan tarifenin her ay enflasyon oranında belirlenmesini hukuka uygun bulmamıştı. Bu adaletsizlik vatandaşın belini iyice büktü” dedi.

Doğalgaz faturalarının da bir ailenin en büyük gider kalemi haline geldiğini belirten Dr. Sağlam, “Artık İstanbul'da en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. İstanbul el yakıyor, vatandaş bu gidişatın altında eziliyor” diye konuştu.