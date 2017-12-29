İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı...

İstanbul'da Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı

Sinan BİLGİLİ/ İSTANBUL, (DHA) Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.

Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı.

Kuyumcu ile soygunculardar biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı. Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncuları yakalamak için ise çalışma başlatıldı.