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25.12.2017 02:05

İstanbul’da CHP’nin 36 ilçe başkanı belli oldu!

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İstanbul’da CHP’nin 36 ilçe başkanı belli oldu!
CHP İstanbul'a bağlı ilçelerde yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçlar belli oldu.

İstanbul'da 36 ilçede yapılan seçimlerde CHP İlçe Başkanları belirlendi.

Sonuçlar şöyle: 

Ataşehir : Hakkı Altınkaynak 

Çekmeköy : Hüseyin Kızıldaş 
Beylikdüzü : Taşkın Özer 
Sultanbeyli: Murat Kantekin 
Sarıyer : Sevim Temizel Yalınkılıç 
Bakırköy : Selçuk Biber 
Zeytinburnu : Metin Doğan 
Beykoz : Aydın Düzgün 
Silivri : Suna Göçengil 
Sancaktepe : Alper Yeğin 
Beşiktaş : Sebahattin Öztürk 
Avcılar : Erhan Bozan 
Esenler : Bülent Ütebay 
Adalar : Kerem Tunç 
Arnavutköy : Ruhi Tuncel 
Bağcılar : Murat Sönmez 
Başakşehir : Özgür Karabat 
Bayrampaşa : Remzi Albayrak 
Büyükçekmece : Hüseyin Remzi Gökbulak 
Esenyurt : Ali Gökmen 
Küçükçekmece : Turgay Özcan 
Sultangazi : Murat Poyraz 
Tuzla : Hasan Uzunyayla 
Şişli : Veli Çellik 
Kadıköy : Ali Narin 
Güngören : Temel Akkoç
Şile: Şecattin Güney
Eyüp: Sinan Akçiçek
Gaziosmanpaşa: Binali Dağdeviren
Kağıthane: Mehmet Ali Yüksel
Fatih: Soner Özimer
Kartal: Muammer Çelebi
Pendik: Doğan Çakmak
Beyoğlu: Bekir Özcan
Maltepe: Engin Özkan
Ümraniye: Cafer Aktürk

Bahçelievler: Kongre iptal edildi.

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