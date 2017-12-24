İstanbul’da CHP’nin 36 ilçe başkanı belli oldu!

İstanbul'da 36 ilçede yapılan seçimlerde CHP İlçe Başkanları belirlendi.
Sonuçlar şöyle:
Ataşehir : Hakkı Altınkaynak
Çekmeköy : Hüseyin Kızıldaş
Beylikdüzü : Taşkın Özer
Sultanbeyli: Murat Kantekin
Sarıyer : Sevim Temizel Yalınkılıç
Bakırköy : Selçuk Biber
Zeytinburnu : Metin Doğan
Beykoz : Aydın Düzgün
Silivri : Suna Göçengil
Sancaktepe : Alper Yeğin
Beşiktaş : Sebahattin Öztürk
Avcılar : Erhan Bozan
Esenler : Bülent Ütebay
Adalar : Kerem Tunç
Arnavutköy : Ruhi Tuncel
Bağcılar : Murat Sönmez
Başakşehir : Özgür Karabat
Bayrampaşa : Remzi Albayrak
Büyükçekmece : Hüseyin Remzi Gökbulak
Esenyurt : Ali Gökmen
Küçükçekmece : Turgay Özcan
Sultangazi : Murat Poyraz
Tuzla : Hasan Uzunyayla
Şişli : Veli Çellik
Kadıköy : Ali Narin
Güngören : Temel Akkoç
Şile: Şecattin Güney
Eyüp: Sinan Akçiçek
Gaziosmanpaşa: Binali Dağdeviren
Kağıthane: Mehmet Ali Yüksel
Fatih: Soner Özimer
Kartal: Muammer Çelebi
Pendik: Doğan Çakmak
Beyoğlu: Bekir Özcan
Maltepe: Engin Özkan
Ümraniye: Cafer Aktürk
Bahçelievler: Kongre iptal edildi.
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