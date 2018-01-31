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31.01.2018 09:50

İstanbul'da BÜYÜK su kesintisi! İSKİ'den açıklama

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İstanbul'da BÜYÜK su kesintisi! İSKİ'den açıklama
İSKİ, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceğini açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, " 'Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:

Küçükçekmece: Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.
Bakırköy: Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.
Avcılar: Gümüşpala Mahallesi.

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