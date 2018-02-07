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07.02.2018 14:25

İstanbul’da 'Bitcoin' operasyonu

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İstanbul’da 'Bitcoin' operasyonu
İstanbul'da kripto para olarak bilinen 'Bitcoin' ticareti yapan bir firmada çalışan ve farklı kişiler adına sahte hesaplar açarak çalıştığı firmayı dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonda ele geçirilen paralar emniyette sergilendi.

 

Türkiye'de kripto para olarak bilinen 'Bitcoin' ticareti yapan 4 büyük firmadan birisi, para yatırmadığı halde, para yatırılmış gibi gösterilerek, açılan sahte hesaplar üzerinden dolandırıldığı yönünde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

 

EVİNDEKİ BİLGİSAYARLARDAN İŞLEM YAPTI YAKALANDI

Polis ekipleri, yaptığı çalışma üzerine soruşturma başlatarak firma çalışanı Aykan D.'nin, mesai arkadaşlarının sistem şifrelerini usulsüz olarak elde ettiğini, bu hesaplar üzerinden de tanıdığı 2 kişi adına, 1 milyon 500 bin lira teminat yatırmadan yatırmış gibi göstererek 'Bitcoin' aldığını tespit etti. Ekipler, Aykan D.'nin şirketteki işlemlerde dikkat çekmemek için evindeki bilgisayarlardan 15 gün boyunca giriş yaptığı ve iki hesap üzerinden kısa süreli alım satım yaparak 200 bin lira zarar ettiğini, hesaplarda kalan 1 milyon 300 bin lira olan 'Bitcoin'i de nakde çevirerek adına hesap açtığı 2 kişinin banka hesaplarına yatırtarak çektirttiğini belirledi. 

 

EVİNDE 680 BİN LİRA BULUNDU

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta düzenlediği operasyonda Aykan D. ve adına hesap açılan 2 kişiyi gözaltına aldı.  Aykan D.'nin evinde yapılan aramada, 680 bin lira ele geçirildi. Öte yandan Aykan D.'nin, bir arkadaşının üzerine aldığı ve plakasını oğlunun adıyla çıkarttığı öğrenilen lüks cipe polis ekipleri el koydu. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen, Aykan D. tutuklanırken, adına hesap açılan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Yapılan operasyonda ele geçirilen paralar, 2 bilgisayar ve lüks cip Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü girişinde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi. 

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