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01.01.2018 02:20

İstanbul'da bir ilk

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İstanbul'da bir ilk
Taksim çevresinde güvenlik önlemlerini arttıran polis ekiplerine Türkiye’de ilk kez kangal ve akbaş cinsi köpekler de destek oldu.

Yeni yıla saatler kala Taksim bölgesinde güvenlik önlemlerini attıran polis ekiplerine insanların en yakın dostu olarak ifade edilen köpekler de önleyici tedbir olarak destek oldu. Ancak bu kez Türkiye’de ilk kez Anadolu ırkı olan Kangal ve Akbaş cinsi köpekler de polis ekiplerine eşlik etti.

EMNİYET BÜNYESİNDE İLK KEZ SAHADA YER ALDILAR

Taksim Meydanı’nda ilk kez toplumsal olaylara karşı önleyici tedbir olarak kullanılan köpekler vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Emniyet bünyesinde aktif olarak görev alan K9 köpeklerinin yanı sıra Kangal ve Akbaşlar da ağızlıkları takılı olarak Taksim ve İstiklal Caddesi’nde devriye turu yaptı.

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