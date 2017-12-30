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31.12.2017 01:45

İstanbul’da bin 200 polisle ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

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İstanbul’da bin 200 polisle ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması
Yılbaşı öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuz asayiş ve terör olayına karşı tedbir almak için yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nın ardından, bugün de İstanbul’da “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı.

39 ilçede yapılan uygulama kapsamında belirlenen 100 farklı noktada bin 200 polisin görev aldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi

Türkiye genelinde yapılan “Güven Huzur Uygulaması”nın ardından bugün de İstanbul’un 39 ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı.

Yılbaşı öncesi ve sonrasında olası asayiş ve terör olaylarına karşı önlem almak için 100 farklı nokta gerçekleştirilen uygulamada bin 200 polis görev aldı.


Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli yer aldı.

VALİZ VE ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Uygulamada şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen noktalarda uygulama yapan ekipler el çantası, valiz ve araçlar üzerinde inceleme yaptı.

Bin 200 polisin katıldığı geniş kapsamlı “Yeditepe Huzur Uygulaması”nın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenilirken, gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopterinin de havadan destek verdi.

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