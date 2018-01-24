  • BIST 119.332
  • Altın 162,824
  • Dolar 3,7395
  • Euro 4,6335
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
24.01.2018 17:35

İstanbul'da aralıklarla yağan kar etkili olmaya başladı

»
İstanbul'da aralıklarla yağan kar etkili olmaya başladı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kar nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü.

İSTANBUL (DHA) - Rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı bir süre sonra durdu. Bazı ilçelerde güneş yüzünü gösterdi. Saat 14.00 sıralarında Şişli ve Beyoğlu  çevresinde güneş ortaya çıkarken, zaman zaman bulutların kapatmasıyla da havanın yine karardığı görüldü. 

Öte yandan olumsuz hava koşullarına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçları birçok noktaya konuşlandırıldı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte 2017 yılında metrobüs kullanan yolcu sayısı24 Ocak 2018 Çarşamba 11:37
  • İstanbul'da büyük elektrik kesintisi24 Ocak 2018 Çarşamba 10:58
  • Ahmet Yesevi Parkı tatil keyfine hazır24 Ocak 2018 Çarşamba 10:15
  • En anlamlı destek Sarıyer'den24 Ocak 2018 Çarşamba 09:49
  • Günlerdir bekleniyordu! Ve sonunda başladı24 Ocak 2018 Çarşamba 09:43
  • İSKİ'den İstanbullulara uyarı24 Ocak 2018 Çarşamba 09:23
  • Kartallılar türkülerde buluştu24 Ocak 2018 Çarşamba 08:55
  • Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı24 Ocak 2018 Çarşamba 01:06
  • İBB kadrosu için bakın kaç kişi başvuru yaptı!23 Ocak 2018 Salı 20:37
  • 'Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı ve...'23 Ocak 2018 Salı 19:31
    • FOTO GALERİ
    • CHP'li vekiller Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı andı
    • İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
    • 'Uğur Mumcu yaşasaydı, AKP onu da cezaevine atardı"
    VİDEO GALERİ
    • Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı
    • Söyledikleriyle Canan Karatay'ı krize soktu!
    • Bülent Tezcan: Bilal Erdoğan'ın orada ne işi var?
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti