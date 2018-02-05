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05.02.2018 13:05
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 İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi

 İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi
2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla, polis ekipleri İstanbul'daki tüm ilçelerde okulların önünde ve çevresinde denetim yaptı. 

Toplam 150 noktada yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, ekipler okulların önünde şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı. 

Denetimlerde servis araçları da Mobil Okul Timleri (MOT) tarafından kontrol edildi. Araçların koltuklarındaki emniyet kemerlerini inceleyen ekipler, aynı zamanda sürücülerin evraklarını da kontrol etti. Okul servis sürücüleri, denetimlerin sıklıkla yapılmasını istedi.

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