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15.02.2018 07:15

İstanbul'da 2 bin 400 polisle denetim yapıldı

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İstanbul'da 2 bin 400 polisle denetim yapıldı
İstanbul'un bütün ilçelerinden asayiş denetimi yapıldı. 150 noktada gerçekleşen denetimde, 2 bin 400 polis görev yaptı.

İstanbul’un 39 ilçesinde, “Yeditepe Huzur” adıyla asayiş denetimi yapıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve 150 noktada yapılan denetimde, 2 bin 400 polis görev aldı. Denetim kapsamında, şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı. Araçlardan indirdikleri kişilerin yanı sıra yayalar da GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolünden geçirildi.

Bazı sürücülere alkol testi uygulandı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

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