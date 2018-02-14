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14.02.2018 10:40

İstanbul’da 1 günde 4 ceset bulundu

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İstanbul’da 1 günde 4 ceset bulundu
Arnavutköy’de 1 kilometre arayla birisi tren yolu kenarına diğeri de dere yatağına atılmış biri kadın 2 ceset bulundu. Pendik'te oyun oynayan çocuklar tarafından bir inşaatın asansör boşluğunda iki ceset bulundu.

(DHA) Olay, Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Dereboyu mevkiinde yaşandı. Biri tren yoluna (erkek) diğeri ise dere yatağına atılmış (kadın) erkek cesedi bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılırken polis ekipleri tren yolu kenarında bulunan cesedi çıkarmak üzere itfaiye ekiplerinden yardım aldı. Yol kenarına çıkarılan cesetler üzerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken savcıda incelemelerde bulundu.

AĞIZLARI AYNI YÖNTEMLE BANTLANMIŞ

Edinilen bilgiye ve iddialara göre cesetler 1 kilometre arayla yol kenarına birisi ya da birileri tarafından bırakıldı. Cesetlerin ağızlarının ise koli bandı ile bantlandığı öğrenildi.

PENDİK'TE KORKUNÇ OLAY! ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN İKİ CESET BULDU

Kurtköy Bahattin Velet Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda dün saat 17.00 sıralarında, çevrede oyun oynayan çocuklar tarafından bir kişinin hareketsiz yattığının görüldüğü polise bildirildi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirledi. Ekipler, suyun boşaltılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırdı.

Uzun uğraşlar sonunda cesetler bulundukları yerden çıkarılarak incelenmek üzere Adli Tıp morguna götürüldü.

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