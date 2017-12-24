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24.12.2017 13:45
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İstanbul'a kar yağdı!

İstanbul'a kar yağdı!
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü.
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