İstanbul'a kar müjdesi!

Meteoroloji Mühendisi Prof. Orhan Şen, 15 Şubat'ta gelecek soğuk hava dalgasının İstanbul'a kar getirebileceğini söyledi

Aylardır beklenen kar yağışı sürekli Türkiye’ye gelmek üzereyken son dakikada yön değiştirdi ve farklı bölgelere yöneldi. Kar bekleyen vatandaş, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla karşılaştı. Ancak bu kez dikkat çeken bir isimden kar yağışı müjdesi geldi. Daha önce “Kar yağmaz” açıklamasında bulunan Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen 15 Şubat'ta gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının İstanbul'a kar sürprizi yapabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen’e, Türkiye’ye gelmesi beklenirken son dakikada yön değiştiren ve farklı yönlere giden soğuk hava sistemlerinin gitmesinin sebebinin, Akdeniz üzerindeki yüksek basınç olduğunu söyledi. Akdeniz üzerindeki yüksek basınç Türkiye’ye doğru gelen sistemleri iterek kurak bir hava ortamı oluşmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da bazı dönemlerde aynı etkiyi oluşturan Akdeniz üzerindeki yüksek basıncın etkisini artırmasının sebebi küresel ısınma olarak görülüyor.

Yunanistan ve İran da etkileniyor

Azor Adaları’nın üzerindeki yüksek basınç kuvvetlenince, Türkiye’ye yağışı getiren İzlanda alçak basıncı bu bölgeye giremiyor ve Türkiye kurak bir havanın etkisi altında kalıyor. Avrupa’nın kuzey bölgelerinden Balkanlara kadar inen soğuk hava dalgaları Türkiye’ye kadar erişemiyor. Akdeniz’deki yüksek basınç sebebiyle Yunanistan ve İran da etkileniyor.

Soğuk hava Anadolu’ya varmadan yurdu terk ediyor

Dünya’nın dönüş yönü sebebiyle kuzey yarım kürede batıdan doğuya doğru gelen soğuk hava sistemleri Türkiye’de Trakya’ya kadar erişiyor ancak Anadolu’ya varamadan yurdu terk ediyor. Tarım alanlarında ekilen ürünlerin üzerini kar kapamayınca don olaylara karşı savunmasız kalan ürünler donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Karsız kış tarım ürünlerini de doğrudan etkiliyor. Kurak geçen kış sebebiyle yeraltı suları da etkileniyor, uzun vadede kuraklık tehlikesi bulunuyor.

İstanbul için kar tahminini açıkladı

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarına göre, kar yağışı için net bir tarih bulunmasa da 15 Şubat’ta yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz soğuk hava sistemleri gibi son dakikada yönünü değiştirmezse 15 Şubat’taki sistemle birlikte İstanbul’a kar yağabilir.