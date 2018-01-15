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15.01.2018 23:50

İstanbul'a kar için yeni tarih veridi; günlerce sürecek

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İstanbul'a kar için yeni tarih veridi; günlerce sürecek
İstanbul'da ekipler beklenen kar yağışı üzerine teyakkuza geçti ancak beklenen kar yağışı olmadı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi: Kar 20 Ocak'tan sonra geliyor, günlerce sürecek.

İstanbul'da beklenen kar yağışı gelmedi. Ekipler beklenen kar yağışı üzerine teyakkuza geçti ancak beklendiği şekilde bir kar yağışı olmadı. Meteoroloji'den son gelen açıklamaya göre ise İstanbul başta olmak üzere 20 Ocak'tan sonra "Yurdun büyük kısmında şiddetli kar yağışı gerçekleşecek ve günlerce devam edecek" denildi.

METEOROLOJİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Yapılan son uyarıya göre "Özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

20 OCAK'TAN SONRA KAR GELİYOR, GÜNLERCE DEVAM EDECEK

İstanbul'da kar küreme ve tuzlama araçlarını yol kenarında gören vatandaşların özellikle en çok merak ettiği soruların başında "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu geldi. Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre başta İstanbul olmak üzere 20 Ocak'tan sonra "Yurdun büyük kısmında şiddetli kar yağışı gerçekleşecek ve günlerce devam edecek" denildi.

İÇ VE DOĞU ANADOLU'YA BUZLANMA VE DON UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İLLERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2

İstanbul: Parçalı bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11

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