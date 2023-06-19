Ünlü markalar da var: İstanbul'da ele geçirildi, tam 15 ton!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ünlü markaya ait ve yurt dışına pazarlanan 15 ton sahte deterjan ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda K.S. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir sanayi sitesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışına pazarlanan çeşitli markalara ait 15 ton sahte deterjan ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından merdiven altı ortamlarda ve sağlıksız şatlarda üretilen, halk sağlığını tehlikeye düşüren, bazı markaların isimleri de kullanılan sahte deterjan ve gıda ürünlerinin yurt dışına ihraç edileceği bilgisine ulaştı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesi içerisinde faaliyet gösteren söz konusu işyerine önceki baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda K.S. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlü markalar da var: İstanbul'da ele geçirildi, tam 15 ton! - Resim : 1

ÜNLÜ MARKALARIN SAHTELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada 10 bin 779 adet toplamda 15 ton sıvı bulaşık deterjanı, bin 250 adet bulaşık deterjanı etiketi, 15 bin 100 adet 450 gramlarda paket mısır gevreği ele geçirildi. İşyerinde yakalanan şüpheli hakkında “6769 SKM” ve ”TCK-186/187” suçlarından adli işlemler başlatıldı. Öte yandan ele geçirilen tonlarca sahte ürün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi avlusunda sergilendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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