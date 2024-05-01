Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı'na çıkan yollar yeniden açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren sadece turistlerin ve görevlilerin geçişine izin verilen İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ile çevresindeki sokak ve caddeler yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. Saat 21.15 itibarıyla araç ve yaya trafiğine açılan Taksim Meydanı ve çevresi kısa sürede doldu taştı.

Öte yandan bazı sokaklarda polis kontrolü devam ediyor.

Kaynak: AA