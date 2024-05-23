Sultangazi’de şoke eden olay: Tekstil atölyesine el bombası attılar

İstanbul Sultangazi'de şoke eden bir olay gerçekleşti. İki kişi, husumetlilerine ait tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı. Olay anı iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba günü saat 05.00 iddiaya göre, husumetlilerine ait tekstil atölyesinin önüne gelen maskeli ve kapüşonlu 2 kişi, havalandırma penceresinden içeriye pimi çekilmemiş el bombası attı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi daha sonra ise olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işçi, atölyeye girdiğinde yerdeki el bombasını fark edince gözlerine inanamadı. Durum hemen polise bildirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri pimi çekilmemiş el bombasını yapılan incelemenin ardından kaldırdı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan atölyeye daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

"BU DÜKKANI ÇALIŞTIRAMAZSIN, BURALARDAN GİDECEKSİN"

Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Derya Durmaz, "Küçük çocukları araya koyarak sürekli beni tehdit ettiler. 2 gün önce yine tehdit aldık. 'Bu dükkanı çalıştıramazsın, buralardan gideceksin.' Benim kimseyle bir sorunum yoktu. Bunu başlatan kişi hakkındaki şikayetimden vazgeçmiyorum. Beni korkutmak amacıyla pencereden el bombası atıyor. Pimini tam çekemiyor buradan içeri atıyor. Böyle bir şey var mı ya. Bir atölyeye burada insanlar var nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Benim babam nasıl o toprağın altında çürümüş ise onlar da cezalarını çeksinler. Benim oğlum da cezaevinde ise onlar da kendi cezalarını çeksinler. İçeride işçiler de olabilirdi. Çünkü ben sürekli gece çalışıyorum. Bazen sabaha kadar çalışıyorum. Yani yazık değil mi? Benim sizinle ne sorunumuz olabilir. Ben kendi alnımın teri ile çalışıyorum. Korkutmak amaçlı büyük ihtimal bana gözdağı olarak o bombayı içeriye attılar" dedi.

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OLAY ANI KAMERADA

Tekstil atölyesi önüne gelen maskeli ve kapüşonlu iki kişiden birisi gözcülük yapıp, diğeri ise pimini çekmeye çalıştığı el bombasını iş yerinin penceresinden içeriye atarken, o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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