Pendik'te polis memuru intihar girişiminde bulundu! Hayati tehlikesi sürüyor

Pendik'te Sanayi Mahallesi Orhanlı Caddesi üzerinde, Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi Amirliği'nde görevli E. A. isimli polis memuru henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı memura ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırdı. 2 çocuk babası polis memurunun hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA