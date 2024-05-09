Open Rafah üyelerinden İsrail Başkonsolosluğu önünde 'Filistin'e destek' eylemi

Open Rafah üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e desteğini göstermek için bugün İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

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Open Rafah üyelerinden İsrail Başkonsolosluğu önünde 'Filistin'e destek' eylemi

Open Rafah üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e desteğini göstermek için İsrail'in Beşiktaş'taki İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Grup, Türkiye, Filistin ve tevhit bayrakları ile "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı. Akşam namazını konsolosluk binasının önünde kılan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı.

Open Rafah üyesi Emin Furkan Çelik, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını "barbarca" olarak nitelendirdi ve İsrail'in ancak güçten anladığını savundu. Çelik, İsrail'in Gazze'de hastane, ibadethane, okul ve yardım merkezi gibi sivil hedefleri de bombaladığını vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail'i durdurmalıyız, ya barışla ya da zorla." şeklindeki ifadelerini hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Biz, biliyoruz ki bir yandan kan ağlayan mazlum coğrafyalara merhem olmaya çalışırken bir yandan da ülkeniz için uğraşıyorsunuz ama artık yeter. Vakit geldi. İsrail, güçten anlar. İnsanlık adına, insanlığın geleceği adına bu yamyamların durdurulması gerekmektedir. Refah düşmesin. İnsanlığın son umudu Refah ve Gazze yaşasın."

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