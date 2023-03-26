Nüfusu 51 ili aşıyor: İşte Bağcılar'da en kötü deprem senaryosunda yaşanacak yıkım
Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce yurttaşın yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul'da beklenen depremler ve yaşanacak olası afet yeniden Türkiye'nin gündeminde. Ülkenin ekonomi merkezi de olan megakentte büyük yıkım öngörülürken ilçe ilçe deprem riskleri de merak ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gece saatlerinde gerçekleştiği en kötü senaryo analiz edildi. Analizde, megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen yapı stoku hasarları ve olası can kayıpları yer aldı.
İşte Bağcılar'ın deprem risk haritası analizi...
İstanbul'un Bağcılar ilçesinin nüfusu 740 bin 069 ile Türkiye'nin 51 ilini geride bırakıyor. İlçenin mahalle sayısı ise 22.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin risk analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde olası can kaybı ve hasarlar yer aldı.
Bağcılar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 42.446 oldu.
Buna göre binalar üzerine olası tahminler şöyle oldu;
Çok hasarlı: 796
Ağır hasarlı: Bin 825
Orta hasarlı: 8 bin 1
Hafif hasarlı: 15 bin 397
İBB'nin analizinde en kötü senaryoda yani gece saatlerinde gerçekleşen olası afette Bağcılar'daki can kaybı rakamları hakkında tahminler de yer aldığı.