Nüfusu 51 ili aşıyor: İşte Bağcılar'da en kötü deprem senaryosunda yaşanacak yıkım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gece saatlerinde gerçekleştiği en kötü senaryo analiz edildi. Analizde, megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen yapı stoku hasarları ve olası can kayıpları yer aldı.

İşte Bağcılar'ın deprem risk haritası analizi...

İstanbul'un Bağcılar ilçesinin nüfusu 740 bin 069 ile Türkiye'nin 51 ilini geride bırakıyor. İlçenin mahalle sayısı ise 22.