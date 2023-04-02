Madde madde anlattı: İşte İstanbul'un deprem eylem planı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Deprem Seferberlik Planı” kapsamında atılacak adımları belirledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce, detayları aktardı.
Gökce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu‘nun Deprem Dirençli kent vizyonu ile hazırladığımız İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nda uygulama adımlarımız hızlanıyor." diye yazdı.
Buğra Gökce, paylaşımını şöyle sürdürdü:
39 İlçe Belediye Başkanlığımız ve teknik ekipleri ile ortak gündem toplantımızı İPA İstanbul'da gerçekleştirdik. Afet sürecinde, koordinasyon yetisinin, asayiş, lojistik, kurtarma vb. süreçlerde ne denli önemli rol oynadığını hepimiz gördük. İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki ortak iş birliğinin öneminin farkında olarak, seferberlik ruhunu kaybetmeden, süreci ilerletmemiz çok önemli. Deprem dirençli bir kent istiyorsak, hazırlık süreçlerinin tamamında çağdaş temellere dayanan hakikatlerle ve sağduyuyla konuya yaklaşmamız gerekiyor. Denetimden, yönetmelik değişiklerine, güçlendirme veya yenileme çalışmalarına varan çok faktöre sahip bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."
Gökce, "Bu doğrultuda oluşturduğumuz ortak iş birliği gündemimiz..." diyerek, atılacak adımları şöyle sıraladı:
-En riskli yapıları önceliklendirecek, uzlaşı kültürünün hakim olduğu yapı dönüşümünü ateşlemek,