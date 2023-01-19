Kartal’da parkların zeminleri çocuklar için yenileniyor

Kartal Belediyesi ilçedeki park sayısını her geçen gün artırırken, bir yandan da mevcut parklardaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Son bir ayda yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda park yumuşak zemine kavuştu.

Kartal’da parkların zeminleri çocuklar için yenileniyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Kartal’ın farklı mahallelerinde birçok parkın dönüşümü tamamlandı. Özellikle çocukların oyun alanları üzerinde yapılan çalışmalarda, zemin EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer-kauçuk) malzeme ile kaplanarak hem sağlıklı hem de rengarenk bir görünüm elde edildi. Birbirine yakın mesafedeki parklarda ise kum zemin ve yumuşak zemin iki seçenek olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

FARKLI MAHALLELERDE ÇOK SAYIDA PARKIN ZEMİNİ YENİLENDİ

İlçe genelinde parklarda uzun süredir devam eden zemin dönüşüm çalışmaları son bir ay içinde daha da yoğunlaştı. 2022 yılı parkların yenilenmesi ile ilgili program doğrultusunda; Soğanlık Orta Mahalle Naim Süleymanoğlu Parkı, Esentepe Mahallesi Arif Kaptan Parkı, Gümüşpınar Mahallesi Çitlembik Parkı, Çarşı Mahallesi Şehit Ayhan Sarılı Parkı, Atalar Mahallesi Şehit Ulaştırma Er Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren Parkı ve Sevgi Parkı, Cevizli Mahallesi Prof. Dr. Ayhan Songar Parkı, Kordonboyu Mahallesi Fuat Gün Parkı gibi birçok parkta zemin yenileme işlemleri tamamlandı.

Komşu İletişim Merkezi’ne gelen talepler doğrultusunda parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının zeminleri aynı bölgede birbirine seçenek oluşturacak şekilde bir kısmı kum diğer kısmı yumuşak zemin olarak çeşitlendirildi. Vatandaş talepleri doğrultusunda çeşitlenen zeminlerde kum bölümler çocukların yaratıcılıklarını, kas ve kaba motor becerilerini desteklerken, EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer-kauçuk)  ile kaplanan bölümler düşme ve yaralanmalara karşı çocuklara koruma sağlıyor.

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