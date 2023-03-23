Kartal Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası’nda huzurevi sakinlerini unutmadı

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen huzurevindeki etkinliğe; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Nevhiz Küçükkahveci ve platform üyesi kadınlar katıldı.

Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinlerinin katıldığı kahvaltılı etkinlikte kısa bir sinevizyon gösterisi düzenlendi.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözünü hatırlatarak; “İşte Cumhuriyet, böyle sizler gibi kıymetli abilerimizin, ablalarımızın burada buluşması ve kimseyi yalnız bırakmamaktır. Önümüzde bir süreç var ve umuyoruz ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında değerlerimiz ve Cumhuriyetin kazanımları yeniden güncel hale gelecektir.” diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın huzurevi sakinlerine hediyelerini takdim etti. Huzurevi sakinlerinden biri de Başkan Yardımcısı Aydın’a gösterdikleri incelik için teşekkür ederek bir hediye takdim etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan yaptığı konuşmada Kartal Gönüllüleri ile işbirliği yaparak Kartallı kadınlar tarafından atölyede el emeği göz nuru yeleklerin özenle hazırlandığı ifade ederek, huzurevi sakinleriyle buluştukları için mutlu olduklarını belirtti. Kartal Belediyesi görevlileri de daha önceden beden ölçüleri alınan huzurevi sakinlerine dikilen yelekleri ve karanfilleri takdim etti.