Yağışlar çare oldu mu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajların doluluk oranlarında son durum
Kurak geçen kış ayları küresel iklim krizinin etkileriyle beraber kuraklık, susuzluk endişeleri giderek artıyor. Büyük kentlerde barajların doluluk oranları kritik seviyelerde seyrediyor. Yağışlar umut yaratırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajların doluluk oranları yükseldi mi? İşte son durum...
İstanbul’da yağış oranlarının mevsim normallerinin altında kalması, yurttaşlarda kuraklık endişelerini beraberinde getirdi. İstanbul için su krizi endişeleri devam ederken Mart ve Nisan ayında meydana gelen yağışlar umut yarattı.
İşte İSKİ verilerine göre 7 Nisan Cuma günü İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı:
İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 40.82'den yüzde 41.14'e yükseldi.
Bir de artış miktarına göre İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranını inceleyelim: Barajlardaki son 1 günlük değişimin yüzde 0.32 olduğunu görüyoruz. Yaşanan bu artışla birlikte barajlara son 1 günde 2.79 milyon metreküp su doldu.
İstanbul'a su sağlayan barajlardan doluluk oranı en yüksek olan baraj % 64.11 ile Ömerli, en düşük olan baraj ise %10.01 ile Pabuçdere oluyor. Pabuçdere'yi %10.93 ile Kazandere takip ediyor.
Alibeyköy yüzde 15.26
Büyükçekmece yüzde 30.94
Darlık yüzde 54.77
Elmalı yüzde 40.59