Yağışlar çare oldu mu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajların doluluk oranlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardan doluluk oranı en yüksek olan baraj % 64.11 ile Ömerli, en düşük olan baraj ise %10.01 ile Pabuçdere oluyor. Pabuçdere'yi %10.93 ile Kazandere takip ediyor.

Alibeyköy yüzde 15.26

Büyükçekmece yüzde 30.94

Darlık yüzde 54.77

Elmalı yüzde 40.59