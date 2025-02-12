İstanbul'u Sis Vurdu: Boğaz Trafiği Kapatıldı, Vapur Seferleri İptal

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi, oluşan yoğun sisten dolayı adeta gözden kayboldu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri, sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi

07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi

Küçüksu-İstinye Hattı

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

Çengelköy-Kabataş Hattı

Üsküdar-Aşiyan Hattı

Kaynak: AA-İHA