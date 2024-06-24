İstanbullular için yeni bir güvenlik endişesi: Metrobüs

Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, yangına ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri de durdu.

BİR GÜNDE İKİNCİ YANGIN

Bu olay, Avcılar'daki daha önceki yangın olayının ardından, İstanbullular için yeni bir güvenlik kaygısı oluşturdu.

Metrobüs sistemi, yoğun kullanımı ve altyapı sorunları nedeniyle sık sık güvenlik risklerine sahne oluyor.

Kaynak: İHA