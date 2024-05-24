İstanbul'da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Çete elebaşı dahil 40 gözaltı

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahis çetesine yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda çete elebaşı Ferdi A'nın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu, gelen ihbarlar üzerine başlattığı soruşturma sonucunda, çetenin yabancı menşeli yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönettiği, mobil uygulamalar üzerinden haberleştiği ve özel yazılımlarla İstanbul genelinde kiralanan ofislerde bahis oynayanların para yatırma-çekme işlemlerini organize ettiği tespit edildi.

Çetenin elde ettiği paraların kripto para hesaplarına aktarıldığı ve çete elebaşının sık sık yurt dışına çıktığı da belirlendi.

Soruşturma kapsamında 300 milyon dolar tutarındaki kara paranın izleri takip edildi ve çetenin bu parayı bankalarda, dijital para birimlerinde ve kripto piyasasında kullandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 40 şüpheliden 31'i ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA