İstanbul'da sıcaklığın artmasıyla denizdeki renk değişimi tedirgin etti

Büyükçekmece'de denizdeki alg yoğunluğu dronla görüntülendi. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkat çekici hale geldi.

Denizin renginin bazı bölgelerde kızıla ve sarıya döndüğü görüldü. Renk değişiminin dron görüntüleriyle de kaydedildiği bu olay, endişe verici bir durum olarak nitelendirildi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, AA muhabirine, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA