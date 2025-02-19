İstanbul’da Her Yer Kilit! Yola Çıkacaklar Dikkat, Trafik Felç Oldu

İstanbul’da kar yağışı devam ediyor. Yağış kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürürken, şehir merkezinde akşam trafiği saat 15.45 itibarıyla başladı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 90'nın üzerine çıktı.

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İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, kent genelinde trafik yoğunluğu yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak geniş bir alana yayıldı.

İstanbul’da Her Yer Kilit! Yola Çıkacaklar Dikkat, Trafik Felç Oldu - Resim : 1

Özellikle Avrupa Yakası’nın kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde de kendini göstererek birçok noktayı beyaza bürüdü. Ana arterlerdeki kar birikintileri ve kaygan zemin, sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışında aksamalara yol açtı.

Bazı sürücüler yolda ilerlemekte zorlanırken, bazıları kayganlaşan zeminde araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti. Hasdal Yolu’nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerken, Beykoz Riva yolunda da benzer manzaralar yaşandı.

İstanbul’da Her Yer Kilit! Yola Çıkacaklar Dikkat, Trafik Felç Oldu - Resim : 2

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Sultangazi ve Arnavutköy gibi kar yağışının etkisini artırdığı bölgelerde görüş mesafesi düştü, bu da sürücüler için ek zorluklar yarattı.

TRAFİK ERKEN KİLİTLENDİ

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu hissedilir derecede arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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Kaynak: AA

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