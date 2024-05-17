İstanbul'da görülmemiş ATM dolandırıcılığı: Arkanızda bekleyen kişilere dikkat edin

Beyoğlu ve Fatih'te ATM önlerinde yabancı uyruklu kişilere yardımcı olma bahanesiyle yaklaşarak banka kartlarını çalan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İstanbul'da görülmemiş ATM dolandırıcılığı: Arkanızda bekleyen kişilere dikkat edin

Beyoğlu ve Fatih'te turistlerin yoğun olduğu ATM'lerde yabancı uyruklu kişilere yardım etme bahanesiyle yaklaşarak banka kartlarını çalan 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin el çabukluğuyla kartları çaldıkları ve daha sonra kartlardan pos cihazı üzerinden harcama yaptıkları görülüyor.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM’lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının çalınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye alırken saha çalışması da gerçekleştirdi.

Görüntülerden, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, mağdurların ATM’den işlem yapacakları esnada yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını çaldıklarını ve kartın ATM’nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını tespit etti. Şüphelilerin daha sonra çaldıkları karttan pos cihazı üzerinden harcama yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri kimliği ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de katıldığı eşzamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamasında aynı yöntemle 8 ayrı banka kartı çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. (31) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mazlum Y. (27), Fırat Y. (34)’ye adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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