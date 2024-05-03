İstanbul'da gök gürültülü yağış kısa sürede etkili oldu: Bazı yerleri su bastı

İstanbul ve çevresinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü yağış kısa sürede etkili oldu.

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İstanbul'da gök gürültülü yağış kısa sürede etkili oldu: Bazı yerleri su bastı

İstanbul ve çevresinde akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü yağış, Trakya bölgesinde başlayarak Avrupa yakasında da hissedildi.

Meteoroloji, Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 9 il için yağış uyarısı yapmıştı. Yağışın etkisiyle Tekirdağ ve Kırklareli'nde görülen yağış akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde gök gürültüsüyle birlikte kendini gösterdi. Ayrıca Marmara'nın doğusunda Kocaeli'de rüzgarla birlikte yağış görüldü ve İzmit sahilinde dalgalar taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu.

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