İstanbul'da gök gürültülü yağış kısa sürede etkili oldu: Bazı yerleri su bastı
İstanbul ve çevresinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü yağış kısa sürede etkili oldu.
İstanbul ve çevresinde akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü yağış, Trakya bölgesinde başlayarak Avrupa yakasında da hissedildi.
Meteoroloji, Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 9 il için yağış uyarısı yapmıştı. Yağışın etkisiyle Tekirdağ ve Kırklareli'nde görülen yağış akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde gök gürültüsüyle birlikte kendini gösterdi. Ayrıca Marmara'nın doğusunda Kocaeli'de rüzgarla birlikte yağış görüldü ve İzmit sahilinde dalgalar taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu.
İstanbul ve çevresinde gök gürültülü yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.https://t.co/CSUyAK8sRl pic.twitter.com/g4yNBzFo7z— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 3, 2024
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