İstanbul'da Bir Kadın, Sokak Ortasında Bıçaklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kadın, saat 21.00 sıralarında sokak ortasında bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İstanbul'da Bir Kadın, Sokak Ortasında Bıçaklandı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı. Durumu ağır kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi polis gözaltına aldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle kaldırımda tartışan erkek, yanındaki bıçakla kadını yaraladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.

Şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kanlar içinde kaldırımda yatan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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