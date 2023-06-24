İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz!

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve kurbanlıkların İstanbul’a giriş yapmasıyla birlikte İBB’nin ilgili tüm birimleri çalışmalarını tamamladı.

Kurban Bayramı süresince İBB ekipleri, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacak.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öte yandan İBB'den yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması bu bayramda da devam edecek.

Uygulama, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. İETT, İBB’nin kurban tesislerine ek sefer düzenleyecek. Şile ve Silivri gibi sahil hatlarına da ek seferler konulacak. Metro İstanbul ve Şehir Hatları mevcut tarifelerine devam edecek, gerekli hâllerde ek seferler koyacak.

Kaynak: Gerçek Gündem