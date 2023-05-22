İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi son iki haftada hemen hemen aynı kalırken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,47 oldu.

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İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu


Kurak bir kış geçiren İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmurun ardından barajlardaki su seviyesi hemen hemen aynı kaldı.

Megakent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son iki haftada en fazla 49,66 olurken, bu oran bugün itibarıyla yüzde 49,47 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise şimdiki su seviyesinin önceki döneme göre çok daha az olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranı yüzde 82,75 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

- Alibey Barajı yüzde 26,49

- Büyükçekmece Barajı yüzde 32,14

- Darlık Barajı yüzde 65,54

- Istrancalar Barajı yüzde 31,25

- Kazandere Barajı yüzde 14,95

- Elmalı Barajı yüzde 43,88

- Ömerli Barajı yüzde 79,53

- Pabuçdere Barajı yüzde 12,67

- Sazlıdere Barajı yüzde 32,95

- Terkos Barajı yüzde 41,14

Kaynak: Gerçek Gündem

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