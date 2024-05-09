İstanbul Valiliği'nden fırtına ve toz aşınımı uyarısı: Etkisi uzun sürecek

İstanbul ve çevresinde Cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde rüzgar esecek. Fırtınanın cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden fırtına ve toz aşınımı uyarısı: Etkisi uzun sürecek

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevresinde Cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde rüzgar esecek. Fırtınanın cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, fırtınayla birlikte İstanbul ve çevresinde toz aşınımı da görüleceği bildirildi. Toz aşınımının pazar sabah saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN BAZI BÖLGELER İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre ise rüzgarın; cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul dışında, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat), Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamleli 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de cumartesi öğle saatlerinden sonra, Batı Akdeniz'de cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURDUN BATISINDA DENİZLER İÇİN UYARI

Bir başka uyarı da denizler için yapıldı. Meteorolojiye göre Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarın, Cuma sabah ve öğle saatlerinde kuzey, doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aşama aşama cuma gece yarısından cumartesi öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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