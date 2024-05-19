İstanbul Valiliği duyurdu: O yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte kapatılacak o yollar…

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İstanbul Valiliği duyurdu: O yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, “Kapatılacak yollar: Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi” denildi.

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Kaynak: İHA

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