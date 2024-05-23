İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 2'i ağır 5 yaralı

İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi geldi. Son dakika haberine göre olayda 3 vatandaş hayatını kaybetti.

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İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 2'i ağır 5 yaralı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir pastaneye akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki kafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede saat 20.10 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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