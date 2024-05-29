İstanbul semalarında göç alarmı: Kule pilotları leyleklere karşı uyardı

Havaların ısınmasıyla birlikte kuşların göçü başladı. Kuş sürülerinin göç etmesi İstanbul hava sahasında kuş alarmına yol açtı. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için hava trafik kontrolörleri pilotlarla koordineli olarak çalışıyor. Pilotların, hava trafik kontrolörleriyle yaptıkları konuşma kayıtları ise dikkat çekti.

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Leylek sürülerinin, Güney Afrika'dan Avrupa ülkelerine İstanbul üzerinden göç yolculuğu havaların ısınmasıyla başlamıştı.

PİLOTLAR UYARILMAYA BAŞLANDI

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri, İstanbul hava sahasında bulunan leylek sürüleriyle ilgili pilotları uyarmaya başladı. Muhtemel çarpma tehlikelerine karşı da kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti.

Bunun üzerine kule görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için leylek sürülerine karşı diğer pilotları da bu konuda bilgilendirdi.

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Kaynak: İHA

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