İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da bahar yağışlarının etkili olması baraj doluluk oranlarını da yükseltti.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum

İstanbul'un Trakya bölgesinden su ihtiyacını karşılayan Kazandere ile Pabuçdere barajlarında yüzde 5'in altına düşen doluluk oranı, son 2 aydır etkili olan yağışlarla arttı. Kazandere'de doluluk oranı yüzde 20,28'e, Pabuçdere'de yüzde 14,76'ya yükseldi; Istrancalar'da da yüzde 30,78 oldu. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise yüzde 31,45'ten 49,42'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre; 11 Ocak'ta Kazandere'de doluluk oranı yüzde 4,74, Pabuçdere'de yüzde 4,77, Istrancalar ise yüzde 37,07 oldu.

Son 2 aydır etkili olan yağışların ardından, barajlardaki doluluk oranı arttı. Bugün itibarıyla Kazandere'de doluluk oranı yüzde 20,28'e, Pabuçdere'de yüzde 14,76'ya yükseldi; Istrancalar'da yüzde 30,78'e düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise yüzde 31,45'ten 49,42'ye çıktı.

12 Mayıs 2023 tarihiyle barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 79,14

Darlık: 65,23

Elmalı: 45,42

Terkos: 40,36

Alibey: 25,37

Büyükçekmece: 34,14

Sazlıdere: 33,26

Istrancalar: 30,78

Kazandere: 20,28

Pabuçdere:14,75.

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