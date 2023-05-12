İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum

İstanbul'un Trakya bölgesinden su ihtiyacını karşılayan Kazandere ile Pabuçdere barajlarında yüzde 5'in altına düşen doluluk oranı, son 2 aydır etkili olan yağışlarla arttı. Kazandere'de doluluk oranı yüzde 20,28'e, Pabuçdere'de yüzde 14,76'ya yükseldi; Istrancalar'da da yüzde 30,78 oldu. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise yüzde 31,45'ten 49,42'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre; 11 Ocak'ta Kazandere'de doluluk oranı yüzde 4,74, Pabuçdere'de yüzde 4,77, Istrancalar ise yüzde 37,07 oldu.

Son 2 aydır etkili olan yağışların ardından, barajlardaki doluluk oranı arttı. Bugün itibarıyla Kazandere'de doluluk oranı yüzde 20,28'e, Pabuçdere'de yüzde 14,76'ya yükseldi; Istrancalar'da yüzde 30,78'e düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise yüzde 31,45'ten 49,42'ye çıktı.

12 Mayıs 2023 tarihiyle barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 79,14

Darlık: 65,23

Elmalı: 45,42

Terkos: 40,36

Alibey: 25,37

Büyükçekmece: 34,14

Sazlıdere: 33,26

Istrancalar: 30,78

Kazandere: 20,28

Pabuçdere:14,75.