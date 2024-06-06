İkisi İranlı grup güvenlik görevlisi ve köpeğine saldırdı: Haklarında 'yağma' suçundan işlem yapıldı

İstanbul Bağcılar'da ikisi İranlı bir grup, bir tekstil firmasının güvenlik görevlisi ile köpeğine saldırdı. Tuğla, levye ve sopalarla S. K. adlı görevliyi darp eden şüphelilerden 4'ü polisin çalışması sonucu yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler hakkında "yağma" suçundan işlem yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K., bir grubun saldırısına uğradı. S.K. saldırganlara direnirken şüpheliler tuğla, taş ve sopayla darp etti. Saldırganlar, bekçiyle birlikte karşı koymaya çalışan köpeğe de saldırdı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. S.K.’nın eşyalarının ve 300 lirasının gasp edilmek istendiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi. E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. isimli gasp şüphelilerini tespit edildi. İkisi İranlı şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından “yağma” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: ANKA