İBB'den öğrencileri üzen haber: Yurt fiyatlarına zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık ücretlere yüzde 50 oranında zam yapılmasına karar verdi.

İBB'den öğrencileri üzen haber: Yurt fiyatlarına zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan kararla, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücret, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltildi. Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.

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