İBB hazırlıkları tamamladı: İstanbul Şampiyonlar Ligi Finali'ni bekliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 10 Haziran’daki UEFA Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıklarını tamamladı. Yol yapımı, ulaşım, otopark, aydınlatma ve yeşil alan gibi fiziki çalışmalar ile alan tahsisinden tanıtıma kadar pek çok alanda yürütülen hazırlıklar bitirildi.
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nin final maçı İstanbul’da oynanacak.
2020 ve 2021’de pandemi koşulları nedeniyle İstanbul’da oynanamayan dev maça, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), on binlerce kişinin tribünlerden, 225 ülkede 300 milyondan fazla seyircinin de televizyonlardan canlı izlediği karşılaşmanın en iyi şekilde gerçekleşmesi için bağlı birim ve iştiraklerinden oluşan 25 kurumu ile katkıda bulunuyor.
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18 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a dönen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İBB, 500 İETT otobüsü tahsis edilecek.