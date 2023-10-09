İBB Genel Sekreteri duyurdu: 26 futbol sahası büyüklüğündeki alanın ranta açılmasına yargı engeli

İstanbul Eyüpsultan'daki en önemli yeşil alanlardan biri Demirören Holding'in kredi borcu nedeniyle Ziraat Bankası'na devredilmiş, devredilen arazi Emlak GYO tarafından ranta açılmak istenmişti. Lüks konut projesine tepki gösteren yurttaşlar hem eylem yapmış hem de konu yargıya taşınmıştı.

YARGI DUR DEDİ

İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe, söz konusu projenin mahkeme tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Gökçe mahkemenin incelemesine ilişkin "Bir alanın rezerv yapı alanı ilan edilebilmesi için kentsel dönüşüm açısından 6306 sayılı kanunda belirtilen niteliğe sahip olması gerektiği, alanın rezerv alan olarak ayrılmasının bilimsel olarak mümkün olmadığı, dava konusu alanda yapılaşma ile yeraltına sızan su miktarında ve yeraltı suyu seviyesinde azalmalar görülebileceği, suların yeraltına sızmamasının hidrolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği, alanın bir kısmının taşkın riski alanı içerisinde kaldığı, Rezerv yapı alanı ilan edilmesinin taşkın ve benzeri afetler için katkı sağlayacağı, hususlarını tespit ederek ilgili plan değişikliğini (yani arazinin rezerv yapı alanı yapılmasını) İPTAL ETMİŞTİR" dedi.

"ÖNEMLİ BİR KAZANIM ELDE ETTİK"

Gökçe ayrıca "Bu emsal karar ile hem bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde ettik, hem de vatandaşlarımızı afet riski ile karşı karşıya bırakan bir düzenlemenin hayata geçmesini engelledik. İstanbul’umuzun güzelliklerini korumak için emek veren tüm arkadaşlarımızı ve hukukçuları tebrik ediyor; İstanbullulara doğal varlığımızın rant iştahıyla yok edilmediği, doğal, ekolojik zenginliğimizin korunduğu, herkesin tertemiz nefes alabildiği güzel günler diliyorum" açıklamasında bulundu.