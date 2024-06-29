İBB duyurdu: 10 gün boyunca trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönü, bakım çalışmaları nedeniyle, 10 gün boyunca 23.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

İBB duyurdu: 10 gün boyunca trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağmalcılar Viyadüğü genleşme derzini yenilemek için çalışma başlattı.

İBB'den yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.

Kaynak: AA

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