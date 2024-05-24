Başakşehir'de kan donduran saldırı: Hemşehri derneğine silahlı baskın, 5 yaralı

Başakşehir'de bulunan bir hemşehri derneğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Başakşehir'de kan donduran saldırı: Hemşehri derneğine silahlı baskın, 5 yaralı

Başakşehir, Ispartakule Mahallesi’nde bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucunda 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan Başakşehir Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğe kimliği belirsiz kişiler, silahla birçok kez ateş etti. Olay sonrası şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken, dernekte bulunan Ahmet G., Yakup A., Muhammet B., Furkan Ö. ve İsmail D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Derneğin etrafı güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

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