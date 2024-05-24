Başakşehir'de kan donduran saldırı: Hemşehri derneğine silahlı baskın, 4 yaralı

Başakşehir'de bulunan bir hemşehri derneğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başakşehir'de kan donduran saldırı: Hemşehri derneğine silahlı baskın, 4 yaralı

Başakşehir, Ispartakule Mahallesi’nde bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay, bölgede huzursuzluk ve korku yaratırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önemleri aldı. Ayrıca saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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